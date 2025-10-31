رئيس الوزراء الكندي: انتهى عصر التجارة الحرة القائمة على القواعد

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني اليوم الجمعة إن عالم التجارة والاستثمار الحر القائم على القواعد انتهى، إذ يمر الاقتصاد العالمي بواحد من أكثر التغيرات شدة منذ سقوط جدار برلين في عام 1989.

جاء ذلك في تصريح له خلال فعالية تجارية ضمن اجتماعات منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي في كوريا الجنوبية.

وقال كارني أيضا إن كندا تهدف إلى مضاعفة صادراتها غير الأمريكية على مدار العقد المقبل.

وفي وقت سابق أعلن كارني أن حكومته تعتزم مضاعفة الصادرات نحو الأسواق غير الأمريكية خلال السنوات العشر المقبلة، في إطار استراتيجية جديدة تهدف إلى تقليص الاعتماد على الاقتصاد الأمريكي، بعد ما خلفته الرسوم الجمركية الأمريكية من تباطؤ في حركة الاستثمارات والتجارة بين البلدين.

وقال كارني، إن الإجراءات الحمائية التي تنتهجها واشنطن كشفت هشاشة اعتماد كندا الطويل على جارتها الجنوبية، مشيراً إلى أن “العديد من مكامن القوة التي بنتها كندا على مدى عقود بفضل علاقاتها الوثيقة مع الولايات المتحدة تحولت اليوم إلى نقاط ضعف”.

وأضاف أن بلاده دخلت مرحلة جديدة من سياستها الاقتصادية، قائلاً: “عهد الاندماج التدريجي مع الاقتصاد الأمريكي قد انتهى، وحان الوقت للاعتماد على أنفسنا وتنويع شركائنا التجاريين”، في إشارة إلى سعي أوتاوا لفتح أسواق أوسع في آسيا، وأوروبا، وأفريقيا.