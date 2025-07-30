رئيس الوزراء الكندي: نعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر

أعلن رئيس الوزراء الكندي أن بلاده تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في شهر سبتمبر المقبل، موضحًا أن هذا التوجه يأتي ضمن رؤية داعمة لحل الدولتين، لكنه مشروط بعدة عوامل أساسية.

وأوضح أن الاعتراف الكندي يستند إلى التزام السلطة الفلسطينية بإجراء إصلاحات ضرورية واعتماد خطة لإجراء انتخابات عامة في عام 2026، مؤكدًا أن هذه الانتخابات يجب أن تُنظّم من دون مشاركة حركة حماس.

وأشار إلى أن الاعتراف المرتقب مرتبط أيضًا بتبنّي السلطة الفلسطينية لإصلاحات سياسية ومؤسسية عاجلة، في إطار تعزيز الشفافية والحوكمة وتحقيق الاستقرار في الأراضي الفلسطينية