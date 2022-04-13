رئيس الوزراء الكندي يتحدث عن “إبادة جماعية” في أوكرانيا

وجه رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اتهامات لروسيا بارتكاب “إبادة جماعية” في أوكرانيا للمرة الاولى، حاذيا حذو الرئيس الأمريكي، جو بايدن الذي استخدم العبارة نفسها في اليوم السابق.

وقال الأربعاء في كيبيك ردا على سؤال من صحفيين حول التعبير الذي استخدمه الرئيس الأمريكي: “يمكننا التحدث أكثر فأكثر عن إبادة جماعية”. وحتى الآن، كان ترودو يرفض استخدام هذه الكلمة.

وتعتبر هذه التصريحات غير مسبوقة منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

إبادة جماعية في أوكرانيا

للمرة الأولى منذ بدء الهجوم الروسي، اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن ليل الثلاثاء الأربعاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين بارتكاب “إبادة جماعية” في أوكرانيا. وصرح بايدن لصحافيين في آيوا “نعم، لقد قلت عنها إنّها إبادة جماعية”، وذلك بعد ساعات من استخدامه هذا المصطلح في خطاب خصصه لجهود التصدي للتضخم.

وسبق أن استخدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا الاتهام لكنه لم يصدر عن الإدارة الأمريكية من قبل.

وتابع “من الواضح أكثر فأكثر أنّ بوتين يحاول ببساطة إلغاء فكرة أن يكون بوسع المرء حتى أن يكون أوكرانياً”. مضيفا “سنترك للمحامين على المستوى الدولي أن يقرّروا” ما إذا كانت الجرائم المرتكبة في أوكرانيا هي فعلاً إبادة جماعية أم لا، “لكن من المؤكد بالنسبة لي أنّ الأمر يبدو كذلك”.

وإذ لفت الرئيس الأمريكي إلى أن “الأدلة تتراكم” على “الأمور المروعة التي فعلها الروس في أوكرانيا”، توقع أن “نكتشف المزيد والمزيد” عن حجم الدمار في أوكرانيا.