رئيس الوزراء المصري: نجري اتصالات على كافة المستويات لحل "الأزمة الإنسانية غير المسبوقة" في غزة

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال زيارة لمعبر رفح بين مصر وقطاع غزة الثلاثاء إن مصر تجري اتصالات على كافة المستويات لحل “الأزمة الإنسانية غير المسبوقة” في غزة.

وأضاف أن حل الدولتين هو الحل الشامل الذي يضمن السلام في المنطقة.

وفي آخر المستجدات وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الثلاثاء، إن القوات الإسرائيلية انطلقت لشن هجوم بري آخر على حماس وبقية التنظيمات في قطاع غزة.

وقال أدرعي إن قائد المنطقة الجنوبية للقوات البرية العاملة في قطاع غزة أصدر أمرا الثلاثاء تضمن التأكيد على تحقيق النصر على حماس مهما طال القتال وبغض النظر عن صعوبته.

وقال إن الجيش الإسرائيلي سيحارب في الأزقة، وفي الأنفاق، وأينما لزم الأمر حتى يتم القضاء على حماس .