رئيس الوزراء المصري يكشف عن ارتفاع صادرات الغاز بعد تطبيق خطة ترشيد الكهرباء

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (الخميس 15-9-2022) إن صادرات البلاد من الغاز الطبيعي زادت بعد البدء في تطبيق خطة لترشيد استهلاك الكهرباء في أغسطس آب.

وقال مدبولي إنه منذ اتخاذ القرار تم تصدير شحنتين إضافيتين من الغاز الطبيعي بجانب الكميات المعتادة، دون أن يكشف عن حجم أو قيمة الشحنتين.

وفي الشهر الماضي، وافق مجلس الوزراء المصري على خطة ترشيد الكهرباء بهدف تحقيق وفر من الغاز الطبيعي للتصدير والاستفادة من العملة الصعبة.

وبموجب الخطة، يتعين على المتاجر ومراكز التسوق الحد من استخدام الأضواء القوية، كما تلتزم المنشآت الحكومية بإطفاء الأنوار في نهاية ساعات العمل.

وصدرت مصر 8.9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال العام الماضي و4.7 مليار متر مكعب في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، وفقًا لبيانات رفينيتيف‭‭ ‬‬أيكون.

وتعاني مصر من نقص حاد في العملة الصعبة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط، الذي دفع أسعار السلع العالمية للارتفاع وأدى إلى انهيار السياحة الوافدة من البلدين ورفع تكلفة الاقتراض.

ولم يتسن الاتصال بوزارة البترول للتعليق.