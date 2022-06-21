الثلاثاء 22 ذو القعدة 1443 ﻫ - 21 يونيو 2022 |
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رئيس الوزراء اليوناني: أوروبا في حالة حرب

منذ دقيقتين
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أوضح رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن أسباب التضخم القياسي في العقود الأخيرة وارتفاع أسعار الطاقة تعود إلى أن أوروبا اليوم “في حالة حرب”.

وقال ميتسوتاكيس في حديثه لموقع “Capital.gr”: “إن الوضع صعب بالفعل. صعب بالنسبة للإقتصاد العالمي والاقتصاد الأوروبي والاقتصاد اليوناني، لأننا نواجه خطر التضخم الذي لم نواجهه في أوروبا منذ 40 عاما. وعلينا أن نكرر لكي يفهم المواطنون أننا في حالة حرب، أوروبا في حالة حرب، ولسوء الحظ فإن عواقب التدخل الروسي في أوكرانيا أصبحت محسوسة في جميع نواحي النشاط الاقتصادي”.

وأضاف: “على الحكومة اليونانية أن تتدخل في إطار إمكانيات ميزانيتها لتخفيف عواقب ارتفاع الأسعار على جميع المستويات للدخل المتاح”.

وأفاد بأنه “سيتم في جلسة مجلس الوزراء اليوناني، اليوم الثلاثاء، الإعلان عن حزمة إضافية من الدعم للسكان والأعمال الحرة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة للأشهر الثلاثة المقبلة”.

وأوضح: “نتحدث عن زيادة الدعم لاستهلاك 60 لترا شهريا مقارنة بما دفعناه في الربع الماضي”.

بالتزامن، أشار إلى أن الاقتصاد اليوناني يستند إلى أساس أكثر ثباتا مما كان عليه قبل وصول الحكومة الحالية إلى السلطة. وشدد على أنه لا توجد هناك أي إشارات إلى أن التضخم ستكون مصحوبة بالركود.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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