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رئيس الوزراء اليوناني يطلب الصفح من أسر ضحايا كارثة الضحايا

منذ 7 دقائق
حادثة القطار في اليونان

حادثة القطار في اليونان

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طلب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الصفح من أسر الضحايا في خطاب رسمي، الأحد، بعد كارثة القطار التي أودت بحياة 57 شخصاً وأثارت غضبا عارما في اليونان.

وكتب في رسالة موجهة إلى اليونانيين ونشرها بشكل خاص على حسابه على “فيسبوك”: “كرئيس للوزراء، أنا مدين للجميع، ولا سيما لأقارب الضحايا، (بطلب) الصفح”.

وأضاف “في اليونان عام 2023، لا يمكن لقطارين أن يسيرا في اتجاهين معاكسين على نفس الخط دون أن يلاحظهما أحد”.

وأكد رئيس الحكومة المحافظ أنه “لا يمكننا ولا نريد ولا يجب أن نختبئ وراء الخطأ البشري” المنسوب إلى مدير المحطة.

وتأتي تصريحات ميتسوتاكيس بينما ينظم تجمع في أثينا صباح الأحد 5\3\2023 لتكريم ذكرى 57 شخصا قتلوا في كارثة القطار التي وقعت خلال الأسبوع الجاري بالقرب من لاريسا حيث يستعد مدير المحطة للإدلاء بإفادته أمام القضاء اليوناني.

وسيحضر رئيس الوزراء قداسا صباحيا في الكاتدرائية الأرثوذكسية في أثينا حيث خططت جميع كنائس البلاد لتكريم ذكرى ضحايا ما وصفته السلطات بأنه “مأساة وطنية”.

    المصدر :
  • رويترز

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