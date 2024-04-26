رئيس وزراء اليونان يستبعد إرسال أنظمة دفاع جوي لأوكرانيا

قال رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس إن بلاده لا يمكنها تقديم أنظمة دفاع جوي مثل باتريوت أو إس-300 لأوكرانيا استجابة لضغوط حلفاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي لإرسال المزيد من المساعدات العسكرية إلى كييف.

مع تكثيف روسيا لهجماتها الجوية على أوكرانيا، تتعرض حكومات الاتحاد الأوروبي لضغوط لإمداد كييف بمزيد من أنظمة الحماية، خاصة دولا مثل اليونان وإسبانيا التي تمتلك هذه الأنظمة في ترساناتها.

وذكر ميتسوتاكيس في مقابلة مع قناة سكاي تي.في في وقت متأخر من أمس الخميس “اليونان لن ترسل أنظمة إس-300 أو باتريوت إلى أوكرانيا”.

قال وزراء من الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين إنهم يبحثون بشكل عاجل كيفية توفير المزيد من الدفاعات الجوية لأوكرانيا لكنهم لم يصلوا إلى حد تقديم تعهدات ملموسة بشأن أنظمة باتريوت الأكثر أهمية في نظر كييف.

وقال ميتسوتاكيس “سُئلنا وشرحنا لماذا لا نستطيع القيام بذلك”، مضيفا أن هذه الأنظمة “حيوية لقدرتنا على الردع”.

والدفاع قضية حساسة للغاية بالنسبة لأثينا نظرا للتوتر مع تركيا وخاصة بالنسبة للحكومة المحافظة.

وسبق وأن أرسلت اليونان إلى أوكرانيا آلاف الصواريخ والمتفجرات ومركبات المشاة القتالية والمواد الحارقة شديدة الانفجار والذخيرة والصواريخ المضادة للدبابات.

وتستضيف الولايات المتحدة اليوم الجمعة اجتماعا عن بعد لمانحين دوليين للمساعدات لأوكرانيا، وذلك بعد أيام من خروج الكونجرس من حالة الجمود المستمرة منذ نحو ستة أشهر بالموافقة على حزمة مساعدات بقيمة 61 مليار دولار لأوكرانيا.