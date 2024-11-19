رئيس باراغواي "بصحة جيدة" بعد نقله إلى مستشفى في البرازيل

قال مستشفى في البرازيل إن رئيس باراغواي سانتياغو بينا حالته مستقرة بعد نقله إليه مساء أمس الاثنين أثناء حضوره قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو.

وأضاف مستشفى ساماريتانو في بيان أن بينا نقل إليه وخضع لبعض الفحوصات الطبية بعد أن شعر “بعدم راحة”.

وقالت ليتيسيا أوكامبوس، سيدة باراغواي الأولى، على منصات التواصل الاجتماعي “إنه بصحة جيدة، ويخضع للملاحظة وينتظر النتائج”.

وفي وقت سابق، قال نائب الرئيس بيدرو أليانا على منصات التواصل الاجتماعي، إنه تحدث مع بينا بعد أن عانى الرئيس من “توعك بسيط”.

وبينا اقتصادي يبلغ من العمر 46 عاما وينتمي إلى حزب كولورادو المحافظ في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، وتولى منصبه في أغسطس آب من العام الماضي.