رئيس برلمان فنزويلا يعلن نفسه “رئيساً”

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أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو، الذي تسيطر عليه المعارضة، نفسه “رئيساً بالوكالة” للبلاد اليوم الأربعاء، أمام عشرات آلاف المؤيدين الذين تجمعوا في كراكاس احتجاجاً على الرئيس نيكولاس مادورو .

وقال “أقسم أن أتولى رسميا صلاحيات السلطة التنفيذية الوطنية كرئيس لفنزويلا (…) للتوصل إلى حكومة انتقالية وإجراء انتخابات حرة”. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاعتراف بالمعارض خوان غوايدو، رئيس البرلمان الفنزويلي الذي تسيطر عليه المعارضة، “رئيساً بالوكالة” بعد وقت قصير من إعلان الأخير ذلك أمام الآلاف من مؤيديه في كراكاس.

وقال ترمب في بيان “أعترف رسميا اليوم برئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خوان غوايدو رئيساً لفنزويلا بالوكالة”. وأضاف أنه يعتبر الجمعية الوطنية برئاسة غوايدو “الفرع الشرعي الوحيد لحكومة انتخبها الشعب الفنزويلي وفق الأصول”.

وأعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة وطرد كافة الدبلوماسيين الأميركيين من البلاد في غضون 72 ساعة. وأكد وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو عدم اعتراف الجيش الفنزويلي بإعلان رئيس البرلمان المعارض خوان غوايدو نفسه رئيسا للبلاد.

ودعا ​الاتحاد الأوروبي​ إلى الإنصات لـ “​صوت الشعب​” في ​فنزويلا​ وتنظيم ​انتخابات​ حرة وشفافة، مشيراً إلى أنه “يجب الشروع في عملية سياسية بفنزويلا وفقا للنظام الدستوري”.

المصدر العربية