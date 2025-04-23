رئيس بلدية خاركيف بأوكرانيا يعلن تعرضها لهجوم صاروخي روسي

رجال الإطفاء يعملون في موقع غارة جوية روسية بطائرة مسيرة في خاركيف، أوكرانيا، 2 أبريل/نيسان 2025. رويترز

قال إيجور تيريخوف رئيس بلدية خاركيف عبر “تيليغرام” “إن ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا تعرضت لهجوم صاروخي في وكت مبكر من صباح الخميس”.

وأفاد بسماع دوي عدة انفجارات في المدينة التي طالما تعرضت لغارات روسية.

من جهته، قال رئيس بلدية كييف ورئيس الإدارة العسكرية في المدينة “إن وحدات الدفاع الجوي نشطت في العاصمة الأوكرانية في وقت مبكر من صباح الخميس”. وأفاد شهود من رويترز بسماع دوي سلسلة من الانفجارات القوية في عدة مناطق من العاصمة خاصة على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو الذي يقسم المدينة.

وفي سياقٍ منفصل، تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، عن اتفاق “قريب جدا” بشأن الحرب في أوكرانيا، بينما أفاد تقرير بأن الرئيس فولوديمير زيلينسكي رفض مقترحا أميركيا بالاعتراف بضم روسيا شبه جزيرة القرم مقابل تجميد خطوط المواجهة.

وبعد أن تحدث عن اتفاق قريب، قال ترامب -عبر شبكته الخاصة تروث سوشيال- إن “على الرجل الذي لا يملك أوراق مساومة أن يعمل الآن على تحقيق ذلك”، في إشارة للرئيس الأوكراني.

وأضاف أن تصريح زيلينسكي بأن بلاده لن تعترف قانونيا باحتلال شبه جزيرة القرم -التي ضمتها روسيا عام 2014- يضر بشدة بمفاوضات السلام مع روسيا.

ولاحقا قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الرئيس ترامب محبط وصبره بدأ ينفد، معتبرة أن الرئيس الأوكراني “يسير في الاتجاه الخاطئ”.

ونفت المتحدثة أن يكون ترامب وجه إنذارا نهائيا لزيلينسكي لقبول عرض سلام دائم بنهاية اليوم.