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رئيس بلدية كييف: عودة نظام التدفئة إلى العاصمة بالكامل

منذ 46 دقيقة
كييف

كييف

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أعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو اليوم الأحد 18/12/2022 أن نظام التدفئة عاد بالكامل إلى العاصمة الأوكرانية بعد القصف ‏الروسي الأخير الذي استهدف البنية التحتية للمياه والكهرباء‎.‎

وقال كليتشكو على تطبيق المراسلة تيليغرام، “المدينة تستعيد جميع الخدمات بعد القصف الأخير. وعلى وجه التحديد، تم استعادة نظام ‏التدفئة في العاصمة بالكامل. تعمل جميع مصادر إمدادات التدفئة بشكل طبيعي”.‏

وقال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا أطلقت أكثر من 70 صاروخا يوم الجمعة في واحدة من أعنف موجات قصفها منذ الغزو في 24 ‏فبراير شباط، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد وتوقف نظام التدفئة وشبكة المياه‎.‎

كانت درجات الحرارة في كييف والعديد من الأماكن في جميع أنحاء أوكرانيا أقل من درجة التجمد صباح اليوم الأحد، ومن المتوقع أن ‏تنخفض إلى ست درجات مئوية تحت الصفر بحلول المساء‎.‎

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