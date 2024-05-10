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رئيس بلدية موسكو: اعتراض مسيرة جنوبي العاصمة الروسية

منذ 47 دقيقة
العاصمة الروسية- موسكو

العاصمة الروسية- موسكو

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قال سيرغي سوبيانين رئيس بلدية موسكو في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة إن وحدات مضادة للطائرات اعترضت طائرة مسيرة جنوبي العاصمة الروسية دون وقوع إصابات أو أضرار بسبب الحطام المتساقط.

وكتب سوبيانين على تطبيق تيليجرام للرسائل أنه تم إسقاط الطائرة المسيرة، التي كانت متجهة إلى موسكو، في منطقة بودولسك الواقعة إلى الجنوب مباشرة من العاصمة.

كما قال حاكم منطقة بريانسك المتاخمة لأوكرانيا إن الوحدات المضادة للطائرات أسقطت ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية الليلة الماضية دون وقوع أضرار أو إصابات.

وفي منطقة بيلجورود الروسية الواقعة على الحدود أيضا، ذكرت وزارة الدفاع أنه تم إسقاط مسيرتين أوكرانيتين.

وكثفت أوكرانيا هجمات الطائرات المسيرة على منشآت معالجة النفط في مناطق مختلفة من روسيا منذ بداية العام، ولكن شن مثل هذه الهجمات على موسكو نادر الحدوث.

    المصدر :
  • رويترز

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