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رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي: خفض أسعار الفائدة العام القادم غير مرجح للغاية

منذ 16 دقيقة
بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي

بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي

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قال نيل كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في منيابوليس الأربعاء، إن احتمال أن يتحول البنك المركزي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة العام القادم غير مرجح للغاية.

وأبلغ كاشكاري منتدى على هامش مؤتمر للتنظيم المالي في نيويورك “بعض الأسواق المالية تشير إلى أنها تتوقع منا أن نخفض أسعار الفائدة العام القادم.”

“لا أريد أن أقول أن هذا مستحيل، لكنه يبدو وكأنه سيناريو غير مرجح للغاية… السيناريو الأكثر ترجيحا هو أننا سنواصل زيادة (أسعار الفائدة) ثم سننتظر حتى يكون لدينا ثقة بأن التضخم ينخفض بوتيرة ملموسة عائدا نحو (المستوى المستهدف) 2%.”

    المصدر :
  • رويترز

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