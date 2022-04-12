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رئيس بيلاروسيا: العالم سيجوع سريعاً

12 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 12 - أبريل - 2022 6:05 مساءً
ألكسندر لوكاشينكو

ألكسندر لوكاشينكو

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قال رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء إنه بدون الأسمدة لن يكون هناك محصول وسيزداد الجوع العالمي بسرعة، وفق ما نقلت وكالة الإعلام الروسية.

وروسيا البيضاء وروسيا منتجان رئيسيان لأسمدة البوتاس. وأدت العقوبات الغربية المفروضة على البلدين منذ أن أرسلت روسيا قواتها لغزو أوكرانيا في 24 فبراير شباط إلى تعطيل الشحنات.

كان لوكاشينكو يتحدث بعد محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الشرق الأقصى الروسي.

ارتفاع عالمي لأسعار الأسمدة

وفي تحليل أجرته مجموعة “سي آر يو“ بلندن، ارتفعت أسعار الأسمدة إلى مستوى قياسي، على خلفية الحرب في أوكرانيا، وتأثيراتها على تدفقات التجارة الدولية. وقد تضاعفت أسعار الأسمدة النيتروجينية بمقدار 4 أضعاف، والفوسفات والبوتاسيوم بأكثر من 3 أضعاف. وكان ذلك نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة منذ بداية العام الجاري 2022 .

وتعد روسيا وأوكرانيا من أكبر منتجي المحاصيل الغذائية على مستوى العالم.

وتنتج روسيا أيضًا كميات هائلة من العناصر المغذية للتربة مثل البوتاس والفوسفات – وهي مكونات أساسية في الأسمدة، والتي تمكن النباتات والمحاصيل من النمو.

أطلقت العديد من الدول تحذيرات من نداعيات وقف صادرات روسيا من الأسمدة – ستعني ارتفاع التكاليف على المزارعين وانخفاض إنتاجية المحاصيل. يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع تكاليف الغذاء.

فالعناصر المغذية للتربة ليست هي العامل الوحيد الذي يجب أن يؤخذ في الاعتبار أيضًا.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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