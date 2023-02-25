رئيس بيلاروسيا يزور الصين

أعلنت بيلاروسيا عن زيارة رسمية لرئيسها ألكسندر لوكاشينكو، الحليف المقرّب من فلاديمير بوتين، لبكين، الثلاثاء القادم.

وقال المتحدث باسم الخارجية هوا شونيينغ إنه “بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، يقوم رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو بزيارة دولة إلى الصين من 28 فبراير إلى 2 مارس”.

وتأتي زيارة لوكاشينكو في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين واشنطن وموسكو، حيث قالت الخارجية الأميركية، الخميس، إن الولايات المتحدة قلقة من زيادة التحالف بين الصين وروسيا، بعد أن أشاد بوتين “بالآفاق الجديدة” في العلاقات مع بكين وإشارته إلى أن نظيره الصيني سيزور بلاده.

والتقى بوتين بوزير الخارجية الصيني وانغ يي في الكرملين الأربعاء، قائلا إن التجارة الثنائية بين البلدين أفضل من المتوقع ويمكن أن تصل قريبا إلى 200 مليار دولار سنويا، ارتفاعا من 185 مليار دولار العام الماضي.

وأضاف بوتين: “كل شيء آخذ في التقدم والتطور. لقد وصلنا إلى آفاق جديدة”.