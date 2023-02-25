السبت 5 شعبان 1444 ﻫ - 25 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رئيس بيلاروسيا يزور الصين

منذ 27 دقيقة
ألكسندر لوكاشينكو

ألكسندر لوكاشينكو

A A A
طباعة المقال

أعلنت بيلاروسيا عن زيارة رسمية لرئيسها ألكسندر لوكاشينكو، الحليف المقرّب من فلاديمير بوتين، لبكين، الثلاثاء القادم.

وقال المتحدث باسم الخارجية هوا شونيينغ إنه “بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، يقوم رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو بزيارة دولة إلى الصين من 28 فبراير إلى 2 مارس”.

وتأتي زيارة لوكاشينكو في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين واشنطن وموسكو، حيث قالت الخارجية الأميركية، الخميس، إن الولايات المتحدة قلقة من زيادة التحالف بين الصين وروسيا، بعد أن أشاد بوتين “بالآفاق الجديدة” في العلاقات مع بكين وإشارته إلى أن نظيره الصيني سيزور بلاده.

والتقى بوتين بوزير الخارجية الصيني وانغ يي في الكرملين الأربعاء، قائلا إن التجارة الثنائية بين البلدين أفضل من المتوقع ويمكن أن تصل قريبا إلى 200 مليار دولار سنويا، ارتفاعا من 185 مليار دولار العام الماضي.

وأضاف بوتين: “كل شيء آخذ في التقدم والتطور. لقد وصلنا إلى آفاق جديدة”.

    المزيد من أخبار العالم

    منشأة نووية إيرانية
    ألمانيا قلقة من سياسة إيران النووية
    الجيش الأوكراني- رويترز
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    معارك دامية وحرب شوارع.. تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا
    مؤشر زلزال
    زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب الشرق الأقصى الروسي

    الأكثر قراءة

    العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
    خذوا حذركم مطلع آذار.. الخبير الهولندي "هوغربيتس" يدق ناقوس الخطر من جديد!
    هزة أرضية
    بُشرى للّبنانيّين.. وصلنا إلى بداية النهاية للهزّات ولا خطر من تسونامي!
    الشيخ أحمد شعيب الرفاعي
    العثور على سيارة الشيخ الرفاعي... ماذا في التفاصيل؟