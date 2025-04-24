رئيس جنوب أفريقيا يتحدث مع ترامب عن أوكرانيا والعلاقات الثنائية

قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا في منشور على منصة “إكس”، اليوم الخميس، إنه تحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الحاجة إلى تعزيز العلاقات بين البلدين وكذلك عملية السلام في أوكرانيا.

ووصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى جنوب أفريقيا، اليوم الخميس، لإجراء محادثات مع الرئيس سيريل رامابوسا بشأن التعاون الثنائي بين البلدين وجهود إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

ويسعى زيلينسكي جاهدا لحشد الدعم الدولي لجهود كييف الحربية وسط ضغوط متزايدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي صرح الأسبوع الماضي بأن واشنطن قد تنسحب من جهود الوساطة إذا لم يحدث تقدم واضح بشأن اتفاق سلام قريبا.

وكتب زيلينسكي على منصة إكس للتواصل الاجتماعي إنه سيلتقي مع رامابوسا وممثلين سياسيين ومدنيين آخرين. وأضاف “من الضروري تحقيق سلام عادل”.

وتظل جنوب أفريقيا، التي تحافظ على علاقات جيدة مع روسيا، على حيادها في الصراع الذي بدأ عام 2022.