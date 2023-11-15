رئيس جنوب إفريقيا: غزة تحولت إلى معسكر اعتقال تجري فيه "إبادة جماعية"

أشار رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الأريعاء، إلى أن جرائم حرب ترتكب في غزة، كما أعلن عن “تقديم شكوى ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية”.

وأضاف رامافوزا”غزة تحولت إلى معسكر اعتقال تجري فيه إبادة جماعية”.

وكان قد أعرب سيريل رامافوزا في وقت سابق عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، مستنكرا دعوات الجيش الإسرائيلي لترحيل الفلسطينين عن الجزء الشمالي من غزة.

وأكد الرئيس رامافوزا، وهو يتحدث باسم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم، خلال مؤتمر صحافي طارئ بحضور أعضاء الحزب نقلته منظمة “أفريكا فور فلسطين” الحقوقية: أن أسوأ ما في الأمر هو مطالبة الحكومة الإسرائيلية بترحيل 1.1 مليون شخص من الجزء الشمالي من غزة”.

كما شدد على أن “الفلسطينيين يعيشون تحت الاحتلال منذ ما يقرب من 75 عامًا … وهم لا يخوضون صراعًا ضد حكومة قمعية احتلت أراضيهم فحسب، وإنما أيضًا ضد دولة توصف في الآونة الأخيرة بأنها “دولة الفصل العنصري”.

وأضاف “باعتبارنا أعضاء في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي كافح ضد نظام الفصل العنصري القمعي هنا في جنوب أفريقيا، فإننا نؤكد تضامننا مع الفلسطينيين”.