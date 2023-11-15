الأربعاء 1 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 15 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رئيس جنوب إفريقيا: غزة تحولت إلى معسكر اعتقال تجري فيه "إبادة جماعية"

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 15 - نوفمبر - 2023 7:50 مساءً
رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا

رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا

A A A
طباعة المقال

أشار رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الأريعاء، إلى أن جرائم حرب ترتكب في غزة، كما أعلن عن “تقديم شكوى ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية”.

وأضاف  رامافوزا”غزة تحولت إلى معسكر اعتقال تجري فيه إبادة جماعية”.

وكان قد أعرب سيريل رامافوزا في وقت سابق عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، مستنكرا دعوات الجيش الإسرائيلي لترحيل الفلسطينين عن الجزء الشمالي من غزة.

وأكد الرئيس رامافوزا، وهو يتحدث باسم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم، خلال مؤتمر صحافي طارئ بحضور أعضاء الحزب نقلته منظمة “أفريكا فور فلسطين” الحقوقية: أن أسوأ ما في الأمر هو مطالبة الحكومة الإسرائيلية بترحيل 1.1 مليون شخص من الجزء الشمالي من غزة”.

كما شدد على أن “الفلسطينيين يعيشون تحت الاحتلال منذ ما يقرب من 75 عامًا … وهم لا يخوضون صراعًا ضد حكومة قمعية احتلت أراضيهم فحسب، وإنما أيضًا ضد دولة توصف في الآونة الأخيرة بأنها “دولة الفصل العنصري”.

وأضاف “باعتبارنا أعضاء في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي كافح ضد نظام الفصل العنصري القمعي هنا في جنوب أفريقيا، فإننا نؤكد تضامننا مع الفلسطينيين”.

    المزيد من أخبار العالم

    فنلندا
    فنلندا تبحث تقليص دخول طالبي اللجوء في مواجهة زيادة التدفق عبر روسيا
    تيدروس أدهانوم غيبريسوس
    غزة تحت النار
    الصحة العالمية: 26 مستشفى أغلقت في غزة بسبب الهجمات ونقص الوقود
    رئيس مجلس العموم البريطاني ليندسي هويل - رويترز
    غزة تحت النار
    مع توقعات بإقالات جماعية للوزراء.. البرلمان البريطاني سيصوّت على قرار وقف إطلاق النار في غزة

    الأكثر قراءة

    الحدود اللبنانية الجنوبية (أرشيفية - رويترز)
    تلويح إسرائيلي بـ"ضربة" في الضاحية الجنوبية لبيروت
    علي خامنئي وإسماعيل هنية
    غزة تحت النار
    خامنئي لحماس: سندعمكم سياسياً ومعنوياً.. ولكن لا علاقة لنا بحربكم!
    مجندة إسرائيلية تدعى فاؤول أزاي مارك أسياني
    غزة تحت النار
    فيديو.. كتائب القسام تنشر مقطع لمجندة إسرائيلية قُتلت في قصف على غزة