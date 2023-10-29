الأحد 14 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 29 أكتوبر 2023 |
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رئيس حكومة أسكتلندا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

منذ دقيقة واحدة
رئيس وزراء إسكتلندا حمزة يوسف

رئيس وزراء إسكتلندا حمزة يوسف

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حث رئيس حكومة أسكتلندا حمزة يوسف في رسالة إلى القادة السياسيين في المملكة المتحدة، على دعم وقف فوري لإطلاق النار في غزة، للسماح بفتح ممر إنساني.

واعتبر يوسف في رسالته: “أن قتل المدنيين الأبرياء لا يمكن تبريره على الإطلاق، أينما حدث. ولإسرائيل، مثل أي دولة أخرى، الحق في حماية نفسها من أي هجوم، ولكن في القيام بذلك يجب عليها أن تمتثل للقانون الدولي”.

وأضاف: “منذ الأحداث المأساوية التي وقعت في ذلك اليوم، تصاعدت الخسائر في الأرواح. وبحسب ما ورد قُتل أكثر من 1400 إسرائيلي و5700 فلسطيني. وقد نزح أكثر من 1.4 مليون فلسطيني، ويعيش ما يزيد عن 600 ألف شخص في المرافق التي تديرها الأمم المتحدة. العديد من المواطنين البريطانيين محاصرون في منطقة حرب وليس لديهم مكان يذهبون إليه، تحت القصف اليومي المكثف على قطاع غزة.

مشيراً إلى “إن الغذاء والماء والوقود والأدوية مقيدة، مع السماح بدخول كميات محدودة من الإمدادات الإنسانية ــ وهي غير كافية بأي حال من الأحوال، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) ــ وهي أكبر وكالة إنسانية تعمل في غزة – حذر من أنه ما لم يتم السماح بدخول الوقود إلى غزة على الفور، فإن الوكالة سوف تضطر إلى وقف جميع عملياتها اعتبارا من اليوم”.

“ولذلك أكتب إليكم لأطلب دعمكم للمساعدة في وقف الكارثة الإنسانية المروعة التي نشهدها، والتي من المتوقع أن تزداد سوءا. ويجب علينا أن نقف معًا ومتحدين في دعوة جميع الأطراف بشكل لا لبس فيه إلى الالتزام بوقف فوري لإطلاق النار للسماح بفتح ممر إنساني، حتى يتسنى دخول الإمدادات المنقذة للحياة إلى غزة ومنح المدنيين الأبرياء الذين يريدون المغادرة ممرًا آمنًا”.

وختم قائلاً: “إن الوضع في غزة على وشك أن يصبح كارثيا، ويجب علينا جميعا أن نفعل كل ما في وسعنا لمنع ذلك، ويجب ألا يكون هناك مزيد من التردد أو التأخير، وعلينا معًا أن ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار”.

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