رئيس حكومة المجر يتوقع فوضى إذا فاز حزب مؤيد للاتحاد الأوروبي في الانتخابات

قال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، اليوم الأحد، إن انتخابات 2026 ستتيح للمجريين الاختيار بين حزب مستعد للاعتماد على الذات أو حزب يبشر “بالفوضى والفقر” من خلال تعزيز ارتباط المجر بالاتحاد الأوروبي.

ويواجه أوربان، المعارض لتوسيع نفوذ الاتحاد والموجود في السلطة منذ عام 2010، ما يقول محللون إنها قد تكون أصعب انتخابات له العام المقبل، في ظل ركود اقتصادي وتضخم يمنع خفض سعر الفائدة من مستوى 6.5 بالمئة.

ويتطلع أوربان، الذي قال إن الاتحاد الأوروبي معرض لخطر الانهيار خلال العقد المقبل، إلى درء التحدي من منافسه بيتر ماجيار المنتمي ليمين الوسط بتخفيضات ضريبية للعائلات وقسائم غذائية للمتقاعدين وقروض رخيصة لمشتري المنازل.

وقال أوربان لأنصار حزبه اليميني فيدس “لا يوجد أمام المجر سوى خيارين فقط من الناحية الاستراتيجية…أحد الخيارين هو الانضمام إلى سياسات بروكسل (الاتحاد الأوروبي). وهذا، من وجهة نظري، سيكون كارثيا، وستدفعنا عواقبه إلى الفوضى والفقر”.

واشتبك أوربان مرارا مع الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق المهاجرين، ومجتمع الميم وحرية المحاكم والأكاديميين ودعم أوكرانيا المجاورة منذ الغزو الروسي في فبراير شباط 2022.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، قال ماجيار، الذي يتقدم حزبه “تيسا” على حزب فيدس في معظم استطلاعات الرأي، إن المجر غارقة في أزمات متعددة في الوقت نفسه، بما في ذلك تكلفة المعيشة والثقة العامة والمعايير الديمقراطية.

وفي حال انتخابه، قال ماجيار إنه سيعمل على إنعاش الاقتصاد المجري من خلال الإفراج عن مليارات اليورو من أموال الاتحاد الأوروبي المعلقة بسبب إصلاحات أوربان في مجال سيادة القانون، والقضاء على الفساد، وإطلاق ضريبة على الثروة، مع خفض الضرائب على ذوي الدخل المنخفض.

ومضى يقول “ستكون بلادنا مرة أخرى عضوا نشطا له مصداقية في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. ليست معوقا بل حليفا قيّما وبنّاء”.