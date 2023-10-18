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رئيس دولة الإمارات ورئيس وزراء اليابان يبحثان الوضع الإنساني في غزة

منذ 45 دقيقة
الإمارات واليابان

الإمارات واليابان

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تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، اتصالا هاتفيا من فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن الجانبين بحثا خلال الاتصال الأولوية القصوى لتأمين الحماية الكاملة للمدنيين وفق مبادئ القانون الإنساني الدولي وضرورة تجنيبهم مزيدا من المعاناة في ظل التطورات الخطيرة المتصاعدة التي يشهدها قطاع غزة.

كما بحثا ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فورية لوقف إطلاق النار ومنع مزيد من التصعيد والتدهور في الأوضاع الإنسانية، بجانب تكثيف المساعي الدبلوماسية لفتح ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية دون عوائق وتمكين المنظمات الإنسانية من القيام بواجبها في هذا الشأن.

وأكد الجانبان أهمية دفع الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل ومنع اتساع دائرة الصراع وتجنيب منطقة الشرق الأوسط مزيدا من العنف وعدم الاستقرار.

وبحثا أيضا سبل تنمية علاقات التعاون والعمل المشترك وتطويره إلى آفاق أوسع في مختلف المجالات ضمن إطار العلاقات التاريخية الراسخة والشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين.

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