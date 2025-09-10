رئيس دولة الإمارات يصل إلى الدوحة.. وتوقعات بوصول ولي العهد السعودي غداً

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يستقبل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدى وصوله الدوحة

وصل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الدوحة، الأربعاء، في زيارة أخوية إلى دولة قطر بعد يوم من هجوم إسرائيلي استهدف قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في الدوحة.

وكان في استقباله والوفد المرافق له أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مطار الدوحة الدولي.

والثلاثاء، أجرى الشيخ محمد بن زايد اتصالا هاتفيا مع الشيخ تميم بن حمد أعرب خلاله عن تضامن الإمارات الكامل مع قطر ووقوفها إلى جانبها إثر الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف أراضيها.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد عن “إدانة دولة الإمارات هذا الاعتداء السافر”، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وأكد “دعم الإمارات جميع الإجراءات التي تتخذها قطر الشقيقة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها وشعبها”.

وشدد على أن “الاعتداء يشكل انتهاكا لسيادة قطر الشقيقة والقوانين والأعراف الدولية كافة ويقوض أمن المنطقة واستقرارها”.

وقال مصدر مطلع لرويترز إن من المتوقع وصول ولي عهد الأردن الأمير الحسين إلى قطر اليوم الأربعاء،

وأضاف المسؤول لرويترز أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من المتوقع أن يصل إلى الدوحة غدا الخميس