رئيس دولة الإمارات يهنئ أرمينيا وأذربيجان باتفاق السلام

هنأ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان السبت، أرمينيا وأذربيجان بمناسبة توصلهما إلى اتفاق سلام، بحسب “سكاي نيوز عربية”.

وقال الشيخ محمد بن زايد في منشور على حسابه في منصة “إكس”: “أهنئ إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان ونيكول باشينيان رئيس وزراء جمهورية أرمينيا باتفاق السلام التاريخي الذي جرى توقيعه مؤخرا في البيت الأبيض، وأثمن دور الولايات المتحدة والرئيس دونالد ترامب في التوصل إلى هذا الاتفاق”.

وأضاف: “أتمنى أن يكون الاتفاق فاتحة خير لعلاقات مثمرة بين البلدين لمصلحة شعبيهما والسلام في منطقة القوقاز”.