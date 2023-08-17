رئيس روسيا البيضاء: بوتين لا يحاول دفعنا للانضمام إلى الحرب في أوكرانيا

قال ألكسندر لوكاشينكو رئيس روسيا البيضاء في مقابلة نشرت الخميس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يحاول دفع بلاده للانضمام إلى الحرب في أوكرانيا.

وقال لوكاشينكو الحليف المقرب لبوتين “أنْ تشرك روسيا البيضاء… ما الذي سيسفر عنه ذلك؟ لا شيء”.

وأضاف لوكاشينكو أنه يعتقد أن روسيا قد حققت بالفعل أهدافها مما تسميه موسكو “العملية العسكرية الخاصة” في أوكرانيا، وقال إنه يجب على الجانبين الجلوس إلى طاولة المفاوضات وأن يكونا على استعداد لمناقشة جميع القضايا بما في ذلك مستقبل شبه جزيرة القرم والأراضي الأخرى التي ضمتها موسكو.