الجمعة 4 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 26 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رئيس روسيا البيضاء: بوتين لديه مقترح لأوكرانيا يعرفه ترامب جيداً

منذ ساعتين
الكسندر لوكاشينكو

الكسندر لوكاشينكو

A A A
طباعة المقال

قال رئيس روسيا البيضاء الكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، عقب اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن زعيم الكرملين سيعلن عن “اقتراح جيد للغاية” لإنهاء الحرب في أوكرانيا يقول عنه إنه يحظى بدعم أمريكي واسع النطاق.

ولم يذكر لوكاشينكو، الذي اجتمع مع بوتين في موسكو لأكثر من خمس ساعات، فحوى المقترح، لكنه قال إنه عُرض على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أثناء عقد قمة مع بوتين في ألاسكا الشهر الماضي.

وقال لوكاشينكو، حليف بوتين المقرب “ناقشت الأمر مع بوتين، لكن لا يمكنني الإفصاح عن أي شيء يتعلق به. الرئيس نفسه سيقول ذلك”.

وأضاف لوكاشينكو لمراسل التلفزيون الروسي بافيل زاروبين “المقترح جيد لأوكرانيا، وهو اقتراح استمع إليه ترامب في ألاسكا، وأحيل إلى واشنطن للدراسة والمناقشة. إنه مقترح جيد للغاية”.

وأضاف “إذا لم يقبل الأوكرانيون هذا المقترح، فسيكون الوضع كما كان في بداية العملية العسكرية الخاصة. سيزداد الأمر سوءا، سيخسرون أوكرانيا”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

فلسطيني يتفقد موقع عدوان إسرائيلي على منازل في مخيم الشاطئ للاجئين، في مدينة غزة، 26 سبتمبر 2025. رويترز
غزة تحت القصف
وسط ضغط أميركي كبير.. هيئة البث الإسرائيلية تنشر بنود خطة ترامب لإنهاء حرب غزة
قارب شراعي، جزء من أسطول الصمود العالمي الذي يهدف إلى الوصول إلى غزة وكسر الحصار البحري الإسرائيلي، يبحر قبالة جزيرة كريت، اليونان، 25 سبتمبر 2025. رويترز
أسطول الصمود يواصل الإبحار باتجاه غزة ويرفض مقترح الرئيس الإيطالي
سيباستيان لوكورنو
رئيس وزراء فرنسا الجديد يستبعد فرض ضريبة على الثروة

الأكثر قراءة

عناصر حزب الله يضيئون صخرة الروشة بصور حسن نصر الله وهاشم صفي الدين
من أعطى أمر التخاذل بحق نواف سلام في الروشة؟
كبير مستشاري ترامب عن لبنان: هذا خطٌّ أحمر بالنسبة إلينا
رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام خلال مؤتمر "الحكومة الذكية: خبراء الاغتراب من أجل لبنان"
سلام يعتكف حتى توقيف المسؤولين عن “إنارة الروشة”!