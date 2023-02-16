رئيس روسيا البيضاء: سنقاتل بجانب روسيا في حالة واحدة فقط

نقلت وكالة بيلتا الرسمية للأنباء عن رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو قوله، الخميس، إنه لن يأمر قواته بالقتال إلى جانب روسيا إلا إذا شنت دولة أخرى هجوما على بلاده.

وقال لوكاشينكو، الذي نفى مرارا مزاعم كييف والغرب بأن بلاده قد تنجر أكثر إلى الصراع في أوكرانيا إلى جانب موسكو، إنه يعتزم الاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غدا الجمعة.

ونقلت وكالة بيلتا عن لوكاشينكو قوله في مؤتمر صحفي اليوم الخميس “أنا مستعد للقتال مع الروس من أراضي روسيا البيضاء في حالة واحدة فقط: إن أتى ولو جندي واحد إلى أراضي روسيا البيضاء لقتل شعبي”. وأضاف “إن اعتدوا على روسيا البيضاء، فسيكون الرد هو الأعنف، وستتخذ الحرب طبيعة مختلفة تماما”.

واستخدمت روسيا جارتها روسيا البيضاء كمنصة إطلاق لغزوها الشامل لأوكرانيا العام الماضي، وشنت هجومها غير الناجح على العاصمة الأوكرانية كييف من روسيا البيضاء.

وأعادت فورة من النشاط العسكري والتدريبات الجوية المشتركة بين روسيا وروسيا البيضاء في وقت سابق من هذا العام تأجيج المخاوف من أن مينسك ربما تتأهب للقيام بدور أكبر في الصراع.