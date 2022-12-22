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رئيس روسيا البيضاء يرفض "نظريات المؤامرة" حول التحركات العسكرية لبلاده

منذ ساعة واحدة
ألكسندر لوكاشينكو

ألكسندر لوكاشينكو

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قال ألكسندر لوكاشينكو رئيس روسيا البيضاء الخميس، إن المناورات العسكرية في بلاده في الآونة الأخيرة لم تكن تستهدف أوكرانيا، ورفض “نظريات المؤامرة” حول نشر قوات مسلحة من بلاده على الحدود.

وفي كلمة خلال مؤتمر للقادة العسكريين بمناسبة انتهاء عمليات تفتيش عسكرية مفاجئة جرت هذا الشهر، قال لوكاشينكو أيضا إنه لا يمكنه استبعاد “عدوان” ضد روسيا البيضاء من جانب “جيران” لم يحددهم بالاسم.

وأضاف لوكاشينكو “إذا كنتم تريدون السلام، فاستعدوا للحرب”، قائلا إن التحركات العسكرية اقتصرت على أراضي روسيا البيضاء ولم تهدد أي بلد آخر.

وأعلنت مينسك في الأسابيع الماضية عن موجة من الأنشطة العسكرية، بما في ذلك إجراءات للتحقق من مدى الجاهزية والاستعداد وعملية نشر جديدة لقوات روسية في البلاد، وأثارت المناورات تلميحات من مسؤولين أوكرانيين بأن روسيا ربما تخطط لشن هجوم جديد على أوكرانيا عبر أراضي روسيا البيضاء، مثلما فعلت دون جدوى في الأيام الأولى من حربها في أوكرانيا.

واستضاف لوكاشينكو الاثنين نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مينسك، في زيارة خارجية نادرة لرئيس الكرملين، وأثارت الزيارة مخاوف من أن يسعى بوتين لإقناع روسيا البيضاء بالانضمام إلى الحملة العسكرية في أوكرانيا، وهو ما يرفضه لوكاشينكو حتى الآن.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن التقارير عن مثل هذه الخطط “لا أساس لها” و”حمقاء”.

    المصدر :
  • رويترز

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