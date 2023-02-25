رئيس روسيا البيضاء يفصح للصحفيين عن "سرّ" قام به أمس!

قال رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو إنه تحدث لمدة طويلة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أمس الجمعة الذي يوافق الذكرى الأولى لغزو موسكو لأوكرانيا.

ونقلت قناة على وسائل التواصل الاجتماعي مرتبطة بالخدمة الصحفية للوكاشينكو قوله للصحفيين “سأفصح لكم عن سر، تحدثنا الليلة الماضية لمدة طويلة بخصوص موضوعات مختلفة”.

ولم يصدر الكرملين بعد بيانا عن هذا الاتصال.

ولوكاشينكو حليف قريب لروسيا ويدين بالفضل لبوتين لمعاونته عام 2020 في أعقاب خروج احتجاجات حاشدة منددة بانتخابات رئاسية اتهمت المعارضة في روسيا البيضاء وحكومات غربية لوكاشينكو بتزويرها.

ونفى لوكاشينكو أن تكون الانتخابات مزورة واتهم الغرب بتمويل المحتجين. ودعم زعيم روسيا البيضاء بوتين في الحرب التي استمرت عاما حتى الآن على أوكرانيا، إذ سمح له بغزو أوكرانيا من أراضي بلاده وسمح لروسيا بتدريب الجنود الذين تم تعبئتهم حديثا داخلها.

واضطرت أوكرانيا، التي تحارب روسيا في جنوب البلاد وشرقها‭‭ ‬‬بكل ما أوتي لها من قوة، لتحويل مسار جنودها إلى الجبهة الشمالية تحسبا لتدخل رورسيا البيضاء مباشرة لدعم روسيا، الأمر الذي قال لوكاشينكو إنه لن يقدم عليه طالما لم تهاجم أوكرانيا بلده.

وقالت وكالة بيلتا للأنباء الرسمية إن لوكاشينكو سيبدأ زيارة تستمر لثلاثة أيام إلى الصين يوم الثلاثاء.

وأصدرت الصين الشريك المقرب لروسيا، اقتراحا بوقف إطلاق النار أمس الجمعة رحب به الغرب لكن مع احتفاظه بشكوك حياله.