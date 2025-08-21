رئيس روس آتوم الروسية: الدرع النووي بحاجة للتحديث في ظل "التهديدات الجسيمة"

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن أليكسي ليخاتشوف رئيس مؤسسة الطاقة النووية الحكومية روس آتوم القول اليوم الخميس إن الدرع النووي الروسي يجب أن يتم تطويره في السنوات القادمة في ظل التهديدات الجسيمة.

ونقلت الوكالة عنه القول “في ظل الوضع الجيوسياسي الراهن، نواجه تهديدات جسيمة لوجود بلدنا. ولذلك فإن الدرع النووي، والذي يعد أيضا سيفا، يمثل ضمانا لسيادتنا”.

وأضاف “ندرك اليوم أنه لابد من تطوير الدرع النووي في السنوات القادمة”.

وتملك روسيا اليوم أكبر ترسانة نووية في العالم من حيث عدد الرؤوس الحربية، إذ تقدّر بنحو 5580 رأسا نوويا، بينها 1710 رأسا إستراتيجيا منتشرا بالفعل وجاهزا للإطلاق، وقرابة 2670 رأسا في المخازن غير منتشر، بالإضافة إلى نحو 1200 رأس قيد التفكيك بحسب تقديرات اتحاد العلماء الأميركيين لعام 2025.

لدى موسكو 3 وسائط جاهزة ومتقدمة لحمل الرؤوس النووية، وهي: صواريخ باليستية عابرة للقارات، بعضها منصوب على شاحنات متحركة وأخرى داخل صوامع أرضية محصنة، وغواصات نووية إستراتيجية قادرة على المناورة والانطلاق من أعماق المحيط، وقاذفات إستراتيجية قادرة على حمل صواريخ كروز نووية بعيدة المدى.

وإلى جانب الأسلحة الإستراتيجية، تمتلك روسيا نحو ألف رأس نووي تكتيكي منخفض القدرة، مخصص للاستخدام في ساحات المعركة لتحقيق أهداف جزئية دون إبادة شاملة للخصم، وهذه تخزن في قواعد منتشرة، وتُحمل على قذائف مدفعية أو صواريخ أو قنابل جوية.