رئيس ساحل العاج يترشح لولاية رابعة في انتخابات

قال رئيس ساحل العاج الحسن واتارا، اليوم الثلاثاء، إنه يعتزم الترشح لولاية رابعة في الانتخابات الرئاسية المقرر أن تجريها الدولة الواقعة في غرب أفريقيا في 25 أكتوبر تشرين الأول.

وانتُخب واتارا (83 عاما) لولاية ثالثة أثارت جدلا واسعا عام 2020. وقال في وقت سابق إنه يرغب في التنحي عن منصبه.

ومع ذلك، أشار واتارا في يناير كانون الثاني إلى رغبته في الاستمرار في منصبه.

وقال واتارا، الذي انتُخب رئيسا للمرة الأولى لأكبر دولة منتجة للكاكاو في العالم عام 2010، في رسالة مصورة على حسابه على منصة إكس “دستور بلادنا يسمح لي بالخدمة لفترة أخرى، وصحتي تسمح بذلك”.

وأضاف “أترشح لهذا المنصب نظرا لمواجهة البلاد تحديات أمنية واقتصادية ومالية غير مسبوقة تتطلب الخبرة لإدارتها”.

وفي تبرير قراره التراجع عن وعده السابق بعدم الترشح لولاية أخرى، قال واتارا “الواجب يتجاوز في بعض الأحيان وعدا قُدم بحسن نية”.

واستطرد “لهذا السبب، وبعد تفكير عميق، أعلن اليوم قراري الترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 أكتوبر 2025”.