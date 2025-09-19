الجمعة 27 ربيع الأول 1447 ﻫ - 19 سبتمبر 2025 |
رئيس سانتوس الأسترالية يتوقع زيادة التدفق النقدي بعد انهيار ثالث عرض استحواذ

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 19 - سبتمبر - 2025 9:18 صباحًا
شركة سانتوس الأسترالية

شركة سانتوس الأسترالية

قال كيفن غالاغر رئيس شركة سانتوس الأسترالية اليوم الجمعة إنه ليس لديه خطط للتقاعد ويتوقع قفزة حادة في التدفق النقدي في السنوات القليلة المقبلة تعزز أسهم الشركة الأسترالية المنتجة للغاز، وذلك بعد انهيار ثالث عرض شراء في سبع سنوات.

وانهار يوم الأربعاء عرض بقيمة 18.7 مليار دولار للاستحواذ على سانتوس قدمه كونسورتيوم تقوده شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بسبب خلافات حول الشروط التجارية، مما أثار تكهنات بأن يواجه الرئيس التنفيذي جالاجر، الذي يتولى منصبه منذ عام 2016، ضغوطا للاستقالة.

وقال غالاغر إن تحسن التدفق النقدي مع بدء إنتاج مشروعين جديدين في أستراليا وألاسكا من شأنه أن يدعم سعر سهم سانتوس، الذي تراجع أداؤه كثيرا في السنوات الثلاث الماضية.

وأضاف “كانت السنوات الثلاث أو الأربع الماضية صعبة على سانتوس. تعرضنا لضربة خلال كوفيد-19، ثم جاءت بالطبع فترة الاستثمار المكثف من عام 2022 وحتى اليوم، وأدى ذلك إلى كبح سعر سهمنا. هذه حقيقة”.

وارتفع سهم سانتوس 0.82 بالمئة اليوم الجمعة إلى 6.80 دولار أسترالي بعد أن انخفض بأكثر من 13 بالمئة أمس الخميس في أول جلسة تداول منذ أن قالت إكس.آر.جي، ذراع أدنوك للاستثمارات الدولية، إنها سحبت عرض الاستحواذ.

    المصدر :
  • رويترز

