رئيس صربيا يسعى لتعزيز التعاون مع روسيا

قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الثلاثاء، إن بلغراد تأمل في تعزيز التعاون مع روسيا وإنها لا تعتزم المشاركة في العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

ويشارك فوتشيتش ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في قمة أمنية إقليمية في بكين، والتي تأمل الصين من خلالها في مواجهة نفوذ الغرب في الشؤون العالمية.

وقال فوتشيتش في مستهل اجتماع مع بوتين بثه التلفزيون “التعاون على أعلى مستوى مع روسيا يمثل أهمية بالغة بالنسبة لصربيا، لا سيما في مجالي الطاقة وإمدادات الغاز الروسي”.

وأضاف مخاطبا بوتين “مشتريات الغاز لها أهمية بالغة بالنسبة لنا. وأثق في قدرتنا على زيادة وتعزيز التعاون الثنائي”.

ونددت صربيا مرارا بالغزو الذي شنته روسيا على أوكرانيا عام 2022. والتقى فوتشيتش بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أربع مرات على الأقل.

لكن بلجراد ترفض حتى الآن الانضمام إلى العقوبات الغربية على موسكو، وأشار فوتشيتش إلى أن صربيا ستظل محايدة.

وقال “منذ بداية الأزمة الأوكرانية، ظلت صربيا في وضع صعب للغاية وتحت ضغوط كبيرة… ولكننا سنحافظ على حيادنا”.

وشهدت العلاقات بين بلغراد وموسكو توترا في الأشهر القليلة الماضية بعد أن اتهم جهاز المخابرات الخارجية الروسي صربيا مرتين ببيع ذخيرة مدفعية إلى أوكرانيا من خلال وسطاء في شرق أوروبا.

لكن موسكو تدعم فوتشيتش علانية في محاولته مواجهة الاحتجاجات المناهضة للفساد التي اندلعت قبل 10 أشهر.