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رئيس غينيا بيساو يحل البرلمان

16 - مايو - 2022
حل البرلمان في غينيا بيساو

توتر الأوضاع في غينيا

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قال رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو في بيان اليوم الاثنين إنه قرر حل البرلمان واتهم النواب بالفساد، من بين قضايا أخرى.

شهدت الدولة الصغيرة الواقعة في غرب أفريقيا اضطرابات سياسية متكررة، مع وقوع عشرة انقلابات أو محاولات انقلاب، منذ أن نالت استقلالها عن البرتغال في عام 1974. وفي فبراير شباط، نجا إمبالو من آخر محاولة انقلاب فاشلة ومحاولة اغتيال.

وقال إمبالو في البيان “مجلس الشعب، تحت غطاء الحصانة البرلمانية، حمى ودافع عن النواب المتهمين بجرائم الفساد وسوء الإدارة والاختلاس”.

كما أشار إلى “خلافات مستمرة ولا يمكن التغلب عليها” بين مجلس النواب والفروع الحكومية الأخرى، لتبرير حل البرلمان.

وأفاد البيان بأن الانتخابات التشريعية ستُجرى في 18 ديسمبر كانون الأول 2022.

وفي بداية شهر فبراير الماضي، أعلن الرئيس إمبالو، أن حكومته سيطرت على الوضع في البلاد بعدما شهد محيط المقر الحكومي في العاصمة إطلاق نار وصفته المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” (ECOWAS) والاتحاد الأفريقي بـ”محاولة انقلابية”، أوقعت قتلى وجرحى.

ومنذ استقلالها عن البرتغال عام 1974، شهدت جمهورية غينيا بيساو 4 انقلابات ناجحة وأكثر من 10 محاولات انقلاب فاشلة.

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