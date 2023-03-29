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رئيس فاغنر الروسية: معركة باخموت ألحقت الضرر بقواتنا

منذ 43 ثانية
زعيم مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين

زعيم مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين

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أقر رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريغوغن، الأربعاء، بأن المعركة من أجل السيطرة على مدينة باخموت الأوكرانية ألحقت ضررا بالغا بقواته وكذلك بالجانب الأوكراني.

وتشهد باخموت، وهي مدينة صغيرة في شرق أوكرانيا تستهدفها روسيا منذ شهور، قتالا ضاريا ودمارا كبيرا فيما أصبحت أطول معارك الحرب وأكثرها دموية.

وقال بريجوجن في رسالة صوتية “المعركة من أجل باخموت اليوم دمرت بالفعل عمليا الجيش الأوكراني، وللأسف ألحقت أيضا ضررا بالغا بشركة فاجنر العسكرية الخاصة”.

ويقول مسؤولون روس إن قواتهم لا تزال تكتسب أرضا في المعارك الدائرة في شوارع مدينة باخموت لكن القوات أخفقت حتى الآن في تطويق المدينة بالكامل وإجبار الأوكرانيين على الانسحاب كما بدا مرجحا قبل أسابيع.

وقالت المخابرات العسكرية البريطانية اليوم الأربعاء إن الأوكرانيين تمكنوا من صد الروس عن أحد طرق الإمدادات الرئيسية للمدينة.

    المصدر :
  • رويترز

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