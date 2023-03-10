رئيس فاغنر "قلِق" من نقص إمدادات الذخيرة لمقاتليه!

قال يفجيني بريجوجن رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة (الجمعة 10-3-2023) إنه قدم الشكر للحكومة على الزيادة “البطولية” في إنتاج الذخيرة لكنه لا يزال يشعر بالقلق من نقص إمداداتها بالنسبة لمقاتليه والجيش الروسي بالكامل.

وذكر بريجوجن أيضا أن فاغنر، التي تكبدت خسائر فادحة في القتال من أجل مدينة باخموت الأوكرانية، فتحت مراكز تجنيد في 42 مدينة روسية.

وأضاف “رغم المقاومة الشديدة من القوات المسلحة الأوكرانية، سنمضي قدما. ورغم الصعوبات التي توضع في طريقنا في كل خطوة، سنتغلب عليها معا”.

وقال بريجوجن إن رجاله أصابتهم “الدهشة” عندما بدأوا في تلقي شحنات ذخيرة من إنتاج عام 2023. وأضاف أنه يتم إنتاج الذخيرة الآن “بكميات ضخمة تغطي جميع الاحتياجات الضرورية”.

لكنه بدا وكأنه يناقض نفسه في نفس الرسالة الصوتية حين قال “أنا قلق بشأن نقص الذخيرة والقذائف ليس فقط بالنسبة لشركة فاجنر العسكرية الخاصة وإنما لكل وحدات الجيش الروسي أيضا”.

باخموت

وتستمر المعارك الضارية في باخموت، حيث تزيد قوات موسكو من الضغط وتطويق المدينة. ومع اشتداد المعارك على الأرض والخسائر البشرية التي يتكبدها الطرفان في الحرب، باتت التعبئة العسكرية أزمة ظهرت في روسيا ثم يبدو أنها انتقلت إلى أوكرانيا الآن، لاسيما مع عدم وجود آمال بإنهاء الصراع في المستقبل المنظور.

يأتي ذلك فيما قال رئيس المخابرات العسكرية الليتوانية إن روسيا لديها ما يكفي من موارد لمواصلة الحرب في أوكرانيا لعامين، وقال للصحافيين في فيلنيوس: “الموارد التي تمتلكها روسيا في الوقت الحالي ستكون كافية لمواصلة الحرب بنفس الوتيرة لمدة عامين”.