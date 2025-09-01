الأثنين 9 ربيع الأول 1447 ﻫ - 1 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رئيس فنزويلا: بلدنا مسالمة لكنها لن ترضخ للتهديدات

منذ دقيقتان
نيكولاس مادورو

نيكولاس مادورو

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الاثنين، إن بلاده تواجه أكبر تهديد تشهده أمريكا الجنوبية منذ قرن لكنه شدد على أن فنزويلا لن ترضخ لتلك التهديدات.

وتصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا في الأسابيع القليلة الماضية وسط تعزيزات كبيرة للبحرية الأمريكية في جنوب البحر الكاريبي والمياه القريبة. ويقول مسؤولون أمريكيون إن هذا التحرك يهدف إلى التصدي للتهديدات من عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية.

وجعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القضاء على عصابات المخدرات هدفا أساسيا لإدارته في إطار جهود أوسع تهدف إلى الحد من الهجرة وتأمين الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

لكن مادورو ووزير الداخلية ديوسدادو كابيلو ومسؤولين آخرين قالوا إن الولايات المتحدة تهدد بلادهم بنشر قوات بحرية، وإن هذا التعزيز يأتي في إطار جهد لتبرير التدخل ضد فنزويلا.

وقال مادورو خلال مؤتمر صحفي حضره مسؤولون وقادة عسكريون كبار في كراكاس “تواجه فنزويلا أكبر تهديد تشهده قارتنا منذ 100 عام. لم نشهد وضعا كهذا من قبل”.

وأضاف أن بلاده مسالمة لكنها لن ترضخ للتهديدات.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس جون دراماني ماهاما
رئيس غانا يقيل رئيسة المحكمة العليا بعد تحقيق
النائب السابق أمل أبو زيد
أبو زيد في ذكرى 1 ايلول: كيف نحافظ على لبنان ليبقى كبيراً؟
توتال إنرجيز
نيجيريا توقع عقداً مع "توتال إنرجيز" للتنقيب عن النفط في المياه العميقة

الأكثر قراءة

كتائب القسام تعلن رسميا استشهاد القيادي محمد السنوار
رسمياً.. حماس تعلن استشهاد قائدها العسكري محمد السنوار
عنصر من حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
عشاء المخزومي.. نائب أميركي يكشف تفاصيل جديدة عن أموال الحزب
رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر
نبيه بري: منفتحون لمناقشة مصير السلاح.. وإسرائيل تجاهلت الورقة الأميركية