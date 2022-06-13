رئيس فنلندا: طرفا النزاع في أوكرانيا يستخدمان أسلحة ثقيلة

ذكر الرئيس الفنلندي “سولي نينيستو” الاثنين، أن طرفي الحرب في أوكرانيا يستخدمان أسلحة ثقيلة، بما يشمل استخدام روسيا قنابل حرارية.

وخلال محادثات حول السياسة الأمنية في مقر إقامته الصيفي في نانتالي، قال نينيستو: “نحن ندعم أوكرانيا بأسلحة ثقيلة بشكل متزايد. ومن ناحية أخرى، بدأت روسيا أيضا في استخدام أسلحة قوية جدا، قنابل حرارية، وهي في الواقع أسلحة دمار شامل”.

واتهمت أوكرانيا ودول حلف شمال الأطلسي أيضا روسيا باستخدام القنابل الحرارية، والتي تُعرف كذلك باسم القنابل الفراغية وتسبب دمارا أكبر بكثير من المتفجرات التقليدية.

في سياق متصل، أعلنت وكالة أنباء دونيتسك التابعة للانفصاليين في إقليم دونيتسك أن ثلاثة أشخاص على الأقل، من بينهم طفل، قُتلوا وأصيب أربعة آخرون، في قصف أوكراني بالمدفعية لسوق في المنطقة التي يسيطر عليها الانفصاليون المدعومون من روسيا.

ونشرت وكالة أنباء دونيتسك صورًا لمنافذ بيع تشتعل فيها النار في سوق مايسكي المركزية، كما نشرت صورة جثة واحدة على الأقل على الأرض. وقالت الوكالة إن قذائف من عيار 155 مليمترا يستعملها حلف شمال الأطلسي سقطت على أجزاء من المنطقة الاثنين.

وليس بإمكان رويترز التحقق من هذه التقارير من مصادر مستقلة.

وكرر الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” القول إن السبب الرئيسي الملح لما يسميها “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا هو حماية المتحدثين بالروسية في منطقة دونباس من اضطهاد أوكرانيا لهم وهجومها عليهم.