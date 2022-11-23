رئيس قازاخستان يدعو إلى بحث "جماعي" عن السلام في أوكرانيا

نقلت وكالة تاس للأنباء عن رئيس قازاخستان قاسم جومارت توكاييف قوله، الأربعاء، إن الوقت حان لبحث “جماعى” عن السلام فى أوكرانيا، وذلك فى قمة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعى المؤلفة من ستة أعضاء فى يريفان عاصمة أرمينيا.

وقال توكاييف في تصريحات نشرها موقعه على الإنترنت “فيما يتعلق بأوكرانيا، أعتقد أن الوقت قد حان لبحث جماعي مشترك عن صيغة للسلام. أي حرب تنتهي بمفاوضات سلام، ويجب اغتنام أي فرصة لتحقيق هدنة على الأقل”.

وأضاف “يجب ألا نسمح للشعبين الروسي والأوكراني، اللذين تربط بينهما علاقات أخوية، بالفراق لعشرات أو مئات السنين بسبب مظالم متبادلة لم تتم معالجتها”.

وكان توكاييف، الذي حصل على فترة ولاية ثانية في انتخابات مبكرة يوم الأحد، قد عارض علنا من قبل ادعاء الرئيس فلاديمير بوتين الحق في أراض في أوكرانيا، مما أدى إلى توتر العلاقات بين الجمهورية السوفيتية السابقة وموسكو.