الأحد 6 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 9 يناير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رئيس كازاخستان يعلن عن تغييرات حكومية الثلاثاء المقبل

منذ 5 دقائق
رئيس كازاخستان

رئيس كازاخستان

A A A
طباعة المقال

يعتزم الرئيس الكازاخستاني قاسم توكاييف الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعد إقالات على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها البلاد، وفق ما أفاد المتحدث باسم الرئاسة الكازاخستانية، اليوم الأحد.

وأوضح المتحدث بريك أوالي، في بيان بثته قناة “خبر 24” الكازاخستانية: “سيكون هناك تغييرات في 11 يناير/كانون الثاني”، في إشارة إلى التعديل الحكومي.
في سياق متصل، قالت وزارة الصحة الكازاخستانية لوكالة “سبوتنيك”، اليوم الأحد، إن أكثر من 160 شخصًا لقوا مصرعهم في أعمال الشغب الأخيرة.

وأوضحت الوزارة: “خلال أعمال الشغب قتل 164 شخصا في كازاخستان في الأيام الماضية، وتم تسجيل معظم الضحايا في ألما آتا 103″، فيما قالت الداخلية الكازاخستانية، في بيان، اليوم الأحد، إنه “حتى الآن، تم اعتقال 5135 شخصا في جميع أنحاء كازاخستان”.

يذكر أن كازاخستان تشهد منذ عدة أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.

    المزيد من أخبار العالم

    أسعار النفط
    توقعات “مخيبة” لأسعار النفط خلال عام 2022
    أوضاع صحية للأسرى الفلسطينين
    تصاعد انتشار “كورونا” بين الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال
    مظاهرات السودان- أرشيفية
    السودان.. الأمن يفرق المتظاهرين بقنابل الغاز وسط الخرطوم

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    اللاعب عثمان كوليبالي
    فيديو مؤلم جداً.. لحظة توقف قلب مدافع الوكرة القطري على أرض الملعب!!
    العالم يسجل أرقام قياسية بكورونا بسبب أوميكرون
    تجهزوا للمتحور الجديد.. “دلتاكرون”!!
    وزير الصحة فراس الأبيض
    أبيض: اللقاح حزام النجاة من التسونامي المقبل