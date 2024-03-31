رئيس كوبا يطالب المجتمع الدولي بعدم الخشية من إدانة الإبادة في غزة

طالب رئيس كوبا ميغيل دياز كانيل بوقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان قطاع غزة.

وقال في منشور عبر منصة إكس -أمس السبت- إن بلاده “ستواصل رفع صوتها عاليا طالما الأراضي الفلسطينية تتعرض للتدمير من قبل الاحتلال الإسرائيلي” داعيا المجتمع الدولي إلى “عدم الخشية من إدانة الجريمة”.

وأرفق كانيل منشوره بصورة تظهر إضاءة نصب خوسيه مارتي التذكاري، أحد أهم معالم العاصمة هافانا، بألوان العلم الفلسطيني.

ويعد الرئيس الكوبي من بين أكثر زعماء أميركا اللاتينية انتقادا للحرب الإسرائيلية على غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.