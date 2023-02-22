رئيس "كوب28": الإمارات تتطلع للشراكة مع الهند في الطاقة المتجددة

قال سلطان الجابر مبعوث الإمارات لشؤون المناخ والمكلف برئاسة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) (الأربعاء 22-2-2023) إن بلاده ستستكشف كل فرص الشراكة مع الهند التي من شأنها أن تسهم في نموها وخططها لخفض الكربون.

وذكر الجابر في القمة العالمية للتنمية المستدامة في نيودلهي “هدف الهند لإضافة 500 جيجاوات من الطاقة النظيفة على مدى السنوات السبع المقبلة هو تعبير قوي عن نيتها”.

وأضاف “بصفتها أحد أكبر الدول المستثمرة في الطاقة المتجددة، ستستكشف الإمارات كل الفرص الممكنة للشراكة مع الهند”.

وتستضيف الإمارات، وهي عضو رئيسي في منظمة البلدان المُصدرة للبترول (أوبك)، قمة المناخ (كوب28) هذا العام والمقرر عقدها في دبي بين 30 نوفمبر تشرين الثاني و12 ديسمبر كانون الأول، لتكون بذلك ثاني دولة عربية تستضيف القمة بعد مصر التي استضافتها العام الماضي.

وسيكون المؤتمر أول تقييم عالمي للتقدم المُحرز منذ إبرام اتفاق باريس التاريخي في عام 2015 للحد من ارتفاع متوسط درجة حرارة سطح الأرض.

وأكد الجابر اليوم الأربعاء أنه سيواصل وضع هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض دون مستوى 1.5 درجة مئوية على رأس أولويات القمة وفي محورها.

وقال “الحفاظ على هدف عدم تجاوز ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية غير قابل للتفاوض”.

ويقول علماء إن اتفاق باريس يلزم الدول بالحد من ارتفاع متوسط درجة حرارة الأرض إلى أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعة، ويستهدف ما دون مستوى 1.5 درجة مئوية لأن تجاوزه قد يسفر عن تغيرات مناخية أكثر حدة.

وبصفته رئيس (كوب28)، سيساعد الجابر في صياغة جدول أعمال المؤتمر والمفاوضات بين الحكومات.

كما أنه يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وأثار تعيينه رئيسا لكوب28 مخاوف نشطاء من أن صناعة النفط الكبرى قد تحد من استجابة العالم لأزمة ارتفاع درجة حرارة الأرض.

وقال الجابر اليوم الأربعاء إنه سيواصل الاستماع والتواصل مع الجميع في الفترة التي تسبق مؤتمر (كوب28) بما يشمل المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وأردف “دعونا نتذكر أن العالم يتقدم من خلال الشراكة وليس الاستقطاب”.