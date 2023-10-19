رئيس كوريا الجنوبية سيزور السعودية وقطر لبحث صراع إسرائيل وغزة

أعلن مكتب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول اليوم الخميس، أنه سيزور السعودية وقطر في الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر تشرين الأول وسيناقش التعاون التجاري والأوضاع الأمنية المتعلقة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال كيم تاي هيو نائب مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي في إفادة صحفية إن سول لديها مخاوف جدية بشأن الزيادة الحادة في عدد القتلى المدنيين في الصراع وستقدم المساعدات لأسباب إنسانية بحتة.

وأضاف كيم أن يون سيناقش أيضا التعاون مع السعودية وقطر مع التركيز على إحلال السلام في المنطقة وتعزيز الأمن القومي لكوريا الجنوبية.

وتابع كيم أنه بعد وصول يون إلى الرياض يوم السبت، سيجري محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم الأحد وسيحضر مأدبة غداء. وستكون هذه أول زيارة دولة يقوم بها رئيس كوري جنوبي للسعودية.

ويأتي الاجتماع بعد أقل من عام من زيارة ولي العهد لكوريا الجنوبية ومناقشة التعاون في مجالات الطاقة والدفاع والبنية التحتية وتوقيع اتفاقيات استثمار بقيمة 30 مليار دولار مع شركات هناك.

وتتنافس كوريا الجنوبية مع السعودية لاستضافة معرض إكسبو العالمي في عام 2030، لكن شركاتها تسعى للمشاركة في مشاريع ضخمة مثل مدينة نيوم الذكية في المملكة وكذلك لإبرام عقود في مجال الدفاع.

وسيحضر يون فعاليات حول الاستثمار الثنائي والشراكة في مجال تكنولوجيا المستقبل وهو ما سيسلط الضوء على الأهمية المتزايدة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين. وسيلقي يوم الثلاثاء كلمة أمام منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار.

وقال مكتب يون إن وفدا من قادة الأعمال سيرافق يون في زيارته إلى السعودية من بينهم الرئيس التنفيذي لشركة سامسونج للإلكترونيات جاي واي لي ورئيس مجلس إدارة شركة هيونداي موتور إي.إس تشونج وغيرهما.

وفي قطر، سيعقد يون اجتماع قمة مع أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يوم الأربعاء ثم سيحضر في وقت لاحق منتدى للأعمال.