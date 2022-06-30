رئيس كوريا الجنوبية يحذّر من تهديدات تواجه القيم العالمية

أعلن مسؤول كوري جنوبي أن رئيس كوريا الجنوبية حذّر قمة حلف شمال الأطلسي من التهديد الذي تواجهه القيم العالمية، في وقت يشهد صراعًا وتنافسا جديدا، في إشارة إلى العدوان الروسي على أوكرانيا وتعاون الصين مع روسيا.

وأصبح الرئيس “يون سوك يول” أول زعيم كوري جنوبي يحضر قمة حلف شمال الأطلسي، وينضم إلى قادة الحلف بصفة مراقب في قمة منعقدة في إسبانيا مع تكثيف القوات الروسية هجماتها في أوكرانيا.

في السياق، قال مسؤول كوري جنوبي إن يون ذكر في كلمة ألقاها أن “مع البنية الجديدة للتنافس والصراعات، هناك أيضا حركة تنكر القيم العالمية التي كنا نحميها”.

ونقل المسؤول عن يون قوله في خطابه إن المجتمع الدولي يواجه تهديدات أمنية معقدة لا تستطيع دولة واحدة حلها، لكنه لم يذكر روسيا أو الصين.

الى ذلك، قال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: “كان يشير إلى حرب أوكرانيا، وكما فعلت معظم الدول المشاركة الأخرى، فقد أثار مخاوف بشأن مسؤولية روسيا عن الحرب ومسؤولية الصين في المجتمع الدولي”.

وكوريا الجنوبية حليف قوي للولايات المتحدة وتستضيف نحو 28 ألف جندي أميركي. كما طورت علاقة اقتصادية مهمة مع الصين، الشريك التجاري الأكبر لسول.

وسيتعين على يون، مثل من سبقه من رؤساء، أن يوازن بين هاتين العلاقتين، بينما يواجه في نفس الوقت كوريا الشمالية التي تطور ترسانتها من الأسلحة النووية والصواريخ اللازمة لإطلاقها.

كذلك، أشار مسؤولون كوريون جنوبيون قبل القمة الى أن يون يأمل في بناء علاقات مع أعضاء الحلف في مواجهة الوضع الدولي الذي لا يمكن التنبؤ به وتعزيز التعاون الدولي بشأن طموحات كوريا الشمالية النووية.

واجتمع يون والرئيس الأميركي “جو بايدن” ورئيس الوزراء الياباني “فوميو كيشيدا”، الذي حضر أيضا قمة الحلف كمراقب، واتفقوا على أن التقدم في البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية يشكل تهديدات خطيرة ليس فقط لشبه الجزيرة الكورية ولكن أيضا لشرق آسيا والعالم.

وحذرت وسائل الإعلام الصينية الحكومية من حضور كوريا الجنوبية واليابان لقمة حلف شمال الأطلسي، وانتقدت توسيع شراكات الحلف في آسيا. وقالت كوريا الشمالية هذا الأسبوع إن مشاركة حلف شمال الأطلسي في منطقة آسيا والمحيط الهادي من شأنها أن تستورد الصراع المحتدم في أوروبا.