رئيس كولومبيا في القدس لافتتاح مكتب للتجارة والابتكار

وصل الرئيس الكولومبي إيفان دوكي اليوم الاثنين إلى إسرائيل في زيارة تستغرق ثلاثة أيام لافتتاح مكتب التجارة والابتكار الكولومبي في القدس.

وقد التقى دوكي في اليوم الأول من زيارته نظيره الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ. كما يضم برنامج الزيارة لقاءه مع رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت. ويفتتح الرئيس الكولومبي غدا الثلاثاء مكتبا للتجارة والابتكار في القدس، إلى جانب زيارته لمدينة القدس القديمة قبل مشاركته في حدث اقتصادي.

وكتب دوكي على “تويتر” أن من أسباب زيارته لإسرائيل “هو أن لدينا الفرصة للارتقاء بعلاقاتنا الثنائية إلى أعلى مستوياتها، وتعزيز مجالات التعاون في الأمن السيبراني، والأعمال التجارية الزراعية، والتكنولوجيا”.