رئيس مجلس الأمة الكويتي: أخبار صحة أمير البلاد ” مطمئنة جداً”

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم ، اليوم الأحد، إن ما تصل من أخبار بشأن صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح “مطمئنة جدا”.

وقال الغانم في تصريحات نشرها حساب المجلس على “تويتر”: “نسأل الله أن يعجل في شفائه ورجوعه إلى وطنه وشعبه قريبا”.

وتابع “نقلت للسفيرة الأميركية تقدير البرلمان الكويتي لما قامت به الرئاسة الأميركية والولايات المتحدة من إرسال طائرة الرئاسة الطبية لنقل أمير البلاد، وكل ما قدموه من دعم وعون سواء كوادر أو طواقم طبية”.

وكانت وكالة الأنباء الكويتية ذكرت الخميس أن أمير الكويت وصل إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج، مضيفة أنه في حالة صحية مستقرة.

وأوضح وزير شؤون الديوان الأميري، أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أجرى عملية جراحية صباح الاثنين “تكللت بفضل الله ومنته بالتوفيق والنجاح”.

والسبت، صدر أمر أميري بالاستعانة بولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، مؤقتا.

رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم : ما تصلنا من أخبار بشأن صحة سمو الأمير مطمئنة جدا ونسأل الله أن يعجل في شفائه ورجوعه إلى وطنه وشعبه قريبا pic.twitter.com/yEk45sqhKW — مجلس الأمة (@MajlesAlOmmah) July 26, 2020