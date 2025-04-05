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رئيس مجلس الأمن القومي التايواني يزور أميركا لإجراء محادثات

منذ 11 ساعة
جوزيف وو

جوزيف وو

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قال مصدر مطلع إن جوزيف وو رئيس مجلس الأمن القومي التايواني وصل إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات مع إدارة الرئيس دونالد ترامب، وذلك بعد أيام من اختتام الصين مناوراتها الحربية حول تايوان.

وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز في وقت سابق أن وو يقود وفدا لحضور اجتماع يعرف باسم “القناة الخاصة”. ويمثل هذا أول استخدام من جانب ترامب للقناة منذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير\كانون الثاني.

وفي الأسبوع الماضي، اختتم الجيش الصيني تدريبات حربية استمرت يومين حول تايوان أجرى خلالها مناورات بعيدة المدى بالذخيرة الحية في بحر الصين الشرقي، مما يمثل تصعيدا في التدريبات حول الجزيرة.

واستنكرت تايوان إجراء الصين لهذه التدريبات. ونددت الولايات المتحدة بالتدريبات الأسبوع الماضي. وتعد واشنطن أهم داعم دولي لتايوان وموردها الرئيسي للأسلحة على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بينهما.

ومسألة تايوان واحدة من أسباب التوتر بين الولايات المتحدة والصين، وتؤثر على علاقاتهما قضايا متعددة مثل حقوق الإنسان ومنشأ كوفيد-19 والرسوم الجمركية التجارية ومنها الإجراءات التي فرضها ترامب الأسبوع الماضي.

كما أثارت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب استياء تايوان التي وصفتها بأنها غير معقولة.

وانتقد ترامب تايوان لسيطرتها على أعمال أشباه الموصلات الأمريكية قائلا إنه يريد إعادة الصناعة إلى الولايات المتحدة.

فيما قال وو إن دعم إدارة ترامب لتايوان لا يزال “قويا للغاية”.

    المصدر :
  • رويترز

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