رئيس مجلس الدوما الروسي يقود وفداً إلى كوريا الشمالية لحضور ذكرى التحرير

قال مجلس النواب الروسي (مجلس الدوما) إن رئيسه فياتشيسلاف فولودين سيرأس وفدا روسيا في زيارة رسمية إلى بيونغ يانغ عاصمة كوريا الشمالية يومي 14 و15 أغسطس آب.

وأضاف البيان أن الوفد سيشارك في احتفالات الذكرى الثمانين لتحرير كوريا الشمالية من الحكم الاستعماري الياباني على يد قوات الحلفاء في نهاية الحرب العالمية الثانية.

ولم يُسمِّ مجلس الدوما أعضاء الوفد الروسي الآخرين.

يُذكر أن فولودين، وهو حليف أساسي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يرأس في الغالب وفودا برلمانية في زيارات خارجية بما في ذلك زيارة للهند في وقت سابق من هذا العام.