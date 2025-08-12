الثلاثاء 18 صفر 1447 ﻫ - 12 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رئيس مجلس الدوما الروسي يقود وفداً إلى كوريا الشمالية لحضور ذكرى التحرير

منذ دقيقتان
رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين

رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين

A A A
طباعة المقال

قال مجلس النواب الروسي (مجلس الدوما) إن رئيسه فياتشيسلاف فولودين سيرأس وفدا روسيا في زيارة رسمية إلى بيونغ يانغ عاصمة كوريا الشمالية يومي 14 و15 أغسطس آب.

وأضاف البيان أن الوفد سيشارك في احتفالات الذكرى الثمانين لتحرير كوريا الشمالية من الحكم الاستعماري الياباني على يد قوات الحلفاء في نهاية الحرب العالمية الثانية.

ولم يُسمِّ مجلس الدوما أعضاء الوفد الروسي الآخرين.

يُذكر أن فولودين، وهو حليف أساسي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يرأس في الغالب وفودا برلمانية في زيارات خارجية بما في ذلك زيارة للهند في وقت سابق من هذا العام.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم جنوب أفريقيا
جنوب أفريقيا تعرض اتفاقًا تجاريًا منقحًا على الولايات المتحدة لخفض الرسوم الجمركية
أشخاص يقفون أمام شاشة كبيرة تعرض متوسط أسهم مؤشر نيكي الياباني أمام إحدى شركات السمسرة في طوكيو. رويترز
المؤشر نيكي يحقق أعلى إغلاق تاريخي بقيادة قطاع التكنولوجيا
رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم
رئيس وزراء ماليزيا يؤكد أولوية تحقيق السلام في ميانمار وتقديم المساعدات للاجئي الروهينجا

الأكثر قراءة

مناصرون لحركة أمل وحزب الله
تجار حزب الله: "فقدنا الامتيازات الجمركية وخسرنا القدرة على المنافسة"
الموز والتمر
بين الموز والتمر.. أيهما يفوز في معركة الفوائد الصحية؟
الشهيد الصحفي أنس الشريف
هذا ما أوصى به مراسل الجزيرة أنس الشريف قبل استشهاده