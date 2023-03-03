رئيس مجموعة فاغنر: باخموت الأوكرانية أصبحت في حكم المحاصرة بالكامل

قال يفجيني بريجوجين رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة في فيديو نُشر الجمعة إن مدينة باخموت الأوكرانية أصبحت في حكم المحاصرة بالكامل، وإن قوات كييف ليس أمامها إلا طريق واحد للخروج.

ويقود رجال بريجوجين الهجوم في شرق أوكرانيا منذ عدة أشهر، إذ تنظر موسكو لباخموت باعتبارها نقطة انطلاق للاستيلاء على مدن أكبر مثل كراماتورسك وسلوفيانسك.

وطالب بريجوجين، الذي ظهر في المقطع مرتديا زيا عسكريا، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بسحب قواته من المدينة الصغيرة.

وقال “وحدات الشركة العسكرية الخاصة فاغنر حاصرت تقريبا باخموت، ولم يعد هناك سوى طريق واحد (مفتوح للقوات الأوكرانية)، والأمور تزداد إحكاما”.

وأضاف أن قواته أصبحت تقاتل بشكل متزايد أفرادا من كبار السن والأطفال وليس الجيش الأوكراني المحترف.

وظهر في الفيديو لاحقا من بدوا أنهم ثلاثة أسرى أوكرانيين، أحدهم رجل مسن والآخران طفلان صغيران. وبدا على ملامحهم الذعر وطلبوا السماح لهم بالعودة إلى ديارهم.

ونشر بيريجوجين أمس الخميس 2\3\2023 فيديو آخر أظهر مقاتليه داخل باخموت.