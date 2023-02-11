رئيس مجموعة فاغنر: روسيا يجب أن تسيطر على باخموت لكنها تواجه مقاومة شرسة

تحاول القوات الاوكرانية مقاومة جميع المحاولات الروسية للسيطرة على مدينة باخموت في حين أعلن العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريجوجين في مقابلة نادرة نشرت أمس الجمعة 10\2\2023 أن القوات الروسية يجب أن تسيطر على مدينة باخموت الاستراتيجية للمضي قدما في حملتها لكنها تواجه مقاومة شرسة من المدافعين الأوكرانيين.

وأضاف في مقابلة أجراها معه مراسل عسكري روسي أن على روسيا أن تضع أهدافا واضحة في حملتها المستمرة منذ ما يقرب من عام ويتمثل ذلك في ترسيخ وجودها بقوة في شرق أوكرانيا أو المضي قدما للاستيلاء على المزيد من الأراضي.

وغزت موسكو أوكرانيا في 24 فبراير شباط بعد ثماني سنوات من ضمها لشبه جزيرة القرم واستولى وكلاؤها على مساحات شاسعة من الأراضي في شرق أوكرانيا تطلق عليها “الجمهوريات الشعبية” في منطقتي دونيتسك ولوجانسك.

وانتقد بريجوجين، وهو رجل أعمال وصاحب مطعم، القيادة العسكرية الروسية وبعض المسؤولين.

لعبت قوات فاغنر دورا كبيرا لا سيما الشهر الماضي في السيطرة على بلدة سوليدار الواقعة خارج باخموت والتي شهدت شهورا من القتال والقصف.

وقال بريجوجين “هناك حاجة (للسيطرة على) باخموت حتى تتمكن قواتنا من العمل بشكل مريح”.