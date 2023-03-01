الأربعاء 9 شعبان 1444 ﻫ - 1 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رئيس مجموعة فاغنر يعترف بصعوبة الوضع في باخموت

منذ 37 دقيقة
عناصر من "فاغنر"

عناصر من "فاغنر"

A A A
طباعة المقال

قال يفجيني بريجوزين مؤسس مجموعة فاغنر، الأربعاء، إن القوات الأوكرانية تقاوم بشدة محاولة روسيا السيطرة على مدينة باخموت الصغيرة وتضحي باحتياطيات إضافية مهولة في المعركة الدموية.

ويقود أعضاء مجموعة بريجوزين الهجوم في شرق أوكرانيا منذ أشهر مع تطلع موسكو للاستيلاء على باخموت، التي تدعوها باسم أرتيوموفسك الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية، لتصبح نقطة انطلاق مفيدة للاستيلاء على مدن أكبر مثل كراماتورسك وسلوفيانسك.

وحذر قادة أوكرانيون في الأيام الماضية من أن الوضع على الأرض يزداد صعوبة مع تصعيد روسيا محاولاتها لتطويق باخموت وإعلان أول انتصار كبير لها منذ أكثر من ستة أشهر بعد عدد من المعارك الأكثر دموية في الحرب.

وقال بريجوزين في رسالة صوتية قصيرة نشرتها الخدمة الإعلامية التابعة لمجموعته “الجيش الأوكراني يدفع باحتياطيات إضافية إلى أرتيوموفسك ويحاول الاحتفاظ بالمدينة بكل ما أوتي من قوة”.

وأضاف “يبدي عشرات الآلاف من مقاتلي الجيش الأوكراني مقاومة شرسة. دموية المعارك تتزايد يوما بعد يوم”.

ولا يزال ألوف السكان داخل المدينة المدمرة التي كان يقطنها نحو 70 ألف نسمة قبل الحرب.

وبينما تواصل روسيا الضغط على أوكرانيا حول باخموت، قالت وزارة الدفاع في موسكو إن قواتها صدت ما وصفته بهجوم كبير بطائرات مسيرة لقوات كييف على القرم، حسبما ذكرت وكالات أنباء روسية.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في 2014. وتطالب كييف موسكو بإعادتها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن محاولة الهجوم الأوكرانية بطائرات مسيرة لم تسفر عن سقوط أي ضحايا.

وقال الكرملين في وقت سابق اليوم الأربعاء إنه لا يصدق ما قاله مستشار الرئاسة الأوكراني ميخايلو بودولياك إن أوكرانيا لا تشن هجمات على أهداف على أراض روسية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

العاصمة المصرية - القاهرة
بعد توقف 7 سنوات.. مصر تعيد التوقيت الصيفي
الدولار مقابل العملات- رويترز
الدولار يتراجع واليوان يصعد
الدولار- رويترز
انتعاش الدولار.. أرق متزايد للمستثمرين

الأكثر قراءة

طوني نمر
الكشف عن تحرّك الفالق الشمالي لخليج الإسكندرون.. كيف سيتأثّر لبنان؟
الشابة اللبنانية كريستا ماريا أبو عقل
إنجاز فنيّ جديد.. شابة لبنانيّة تفوز على منافسها في "ذا فويس" كندا
من زلزال تركيا
"الصفيحة الأناضولية ضعيفة وخطرة".. عالم عراقيّ يتوقّع موعد "الزلزال المقبل"